Catanzaro, firmato l’atto d’acquisto del Teatro Masciari

Con la firma dell’atto d’acquisto avvenuta nella mattinata di venerdì 9 aprile, compie un altro passaggio cruciale il percorso di recupero e rilancio del teatro Masciari. “È una giornata importante per Catanzaro”, ha detto Abramo nel corso di un sopralluogo all’interno della palazzina: “Il Masciari tornerà ad essere uno dei più importanti punti di riferimento culturali del capoluogo calabrese”.

Affiancato dalla vicesindaco Gabriella Celestino e dai dirigenti Giovanni Laganà (Grandi opere e Agenda urbana) e Antonio De Marco, oltre che dagli altri dirigenti comunali e diversi assessori e consiglieri, il sindaco ha illustrato gli interventi previsti per il consolidamento e restauro di una struttura che manterrà intatte tutte le sue caratteristiche architettoniche.

L’acquisto del Teatro, costato complessivamente 2 milioni 100mila euro, è stato finanziato in gran parte attraverso una devoluzione di un mutuo con Cassa depositi e prestiti (1 milione 500mila) e, in quota minoritaria, con il programma Agenda urbana (600 mila euro). “Non posso che ringraziare la famiglia Masciari per la disponibilità garantita in sede di trattativa. In questo modo hanno dimostrato amore vero e proprio nei confronti della città di Catanzaro”, ha sottolineato Abramo evidenziando come “l’intervento sul Teatro sarà uno dei fiori all’occhiello del programma Agenda urbana e uno dei fulcri tangibili nella strategia di rivitalizzazione e ripopolamento del centro storico”.

Altri 3 milioni 500 mila euro circa, sempre tramite Agenda urbana, consentiranno all’amministrazione di procedere con i lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione e recupero della palazzina costruita nel 1923 la cui facciata in stile liberty, e la sua suggestiva scala monumentale, sono state per decenni un simbolo del centro storico: “E torneranno ad esserlo non appena possibile”.

Entro due mesi, cioè una volta superato il periodo in cui il ministero della Cultura potrebbe esercitare il diritto di prelazione (perché si tratta di un bene vincolato sui piani storico, culturale e architettonico), il Teatro diventerà a tutti gli effetti di proprietà dell’amministrazione comunale e il settore Grandi opere potrà bandire la gara per la progettazione degli interventi di restauro.

“Servirà tempo per intraprendere tutti gli step burocratici necessari oltre che per eseguire gli interventi – ha aggiunto il sindaco -, però aver superato lo scoglio più importante dà fiducia e ottimismo perché, oltre ad avere le idee chiare e i soldi indispensabili per il recupero del Masciari, l’amministrazione ha già individuato il raggruppamento di associazioni che ha vinto il bando per la futura gestione con un progetto di teatro di inclusione sociale che sarà un punto di forza, peculiare ed encomiabile, nell’offerta culturale della parte più antica della città. È segnale di buona programmazione – ha concluso – scegliere e individuare il “contenuto” anche prima di restaurare il “contenitore”.