Calabria: stabili i prezzi delle compravendite, in discesa gli affitti

I prezzi degli immobili in vendita in Calabria restano stabili mentre quelli delle locazioni registrano una forte discesa. Queste sono le maggiori evidenze emerse dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it (www.immobiliare.it) sul settore residenziale calabrese.

A marzo 2021 i prezzi richiesti da chi vende casa in regione si sono attestati su una media di 938 euro al metro quadro, mentre i canoni di locazione sono scesi a 4,80 euro/mq (-5,9% nel trimestre).

Se questo è il quadro generale di ciò che sta accadendo nel mercato immobiliare a livello regionale, le situazioni sono diverse se si analizzano i costi delle abitazioni nelle città capoluogo. Partendo dalle compravendite, in quasi tutte le città il mercato è stabile. A distinguersi c’è Vibo Valentia che in città registra un calo nei costi di compravendita pari a 3 punti percentuali e in provincia invece segnala un notevole aumento, superiore ai 5 punti percentuali. Sempre a proposito di centri in cui il mercato immobiliare è in ripresa si registra anche Crotone che in città guadagna il 3,8% mentre in provincia perde l’1,4%. In quest’ultima i costi sono i più bassi di tutta la regione: qui per acquistare un immobile si spendono meno di 800 euro al metro quadrato. La più cara invece è la provincia di Vibo Valentia, dove si devono mettere a budget in media 1.450 euro/mq.

Nel comparto delle locazioni il primo trimestre dell’anno fa registrare valori negativi per quasi tutte le città calabresi. Uniche eccezioni: Cosenza e Reggio Calabria che in città guadagnano più di 4 punti percentuali e Vibo Valentia dove il costo medio per una casa in affitto è pari a 4,50 euro al mq grazie ad un aumento percentuale di 7,1 punti. Il trend è in particolare discesa invece nella provincia di Cosenza che perde quasi 11 punti percentuali e in quella di Crotone (-9,7%). Non molto distante la città di Catanzaro che invece registra una diminuzione di 9,6 punti percentuali. A dover mettere mano al budget più alto per affittare casa in Calabria, sono gli abitanti della provincia di Crotone che spendono in media 10,20 euro al mq.