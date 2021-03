Spirlì risponde a Irto e prevede: “Aspettiamo il numero dei giovani contagiati, ve lo dice spi spi spi…”

Nicola Irto è nu “bravu figghiolu”: in questo anno di amministrazione, l’ho più volte visto seduto quieto quieto, senza proferire parola, sulla poltroncina dell’emiciclo. Mi sono detto spesso “guarda com’è taciturno.” E, le rare volte, che ha preso la parola, lo ha fatto senza grande aggressività. Quasi condividesse. O dissentisse flebilmente.

Negli ultimi tempi, la svolta. Parla sempre poco, per carità, ma legge benino un vecchio copione.

Ancor meglio, nelle ultime ore, ascolta un disco rotto e lo ripropone come fosse in cima alla hit parade: spirl sairl spirill spi spi spi spi… una litania che neanche i suoi più fedeli accompagnatori e seguaci ascoltano, se proprio i sindaci del pd o ad esso collegato STANNO CHIUDENDO LE SCUOLE E CHIEDONO ZONA ROSSA per i loro comuni.

Magari, spi spi spi spi non è proprio un visionario: magari, il rischio è concreto, considerando il fatto che molti, fra i contagiati, sono minori.

E, se “molti” non dovesse soddisfare, ci faremo specificare, asp dopo asp, ao dopo ao, il numero preciso dei giovani contagiati o messi in quarantena forzata.

E, come dice un caro amico, #finoaquacisiamo.

E’ quanto scrive in un post facebook il presidente f.f della Regione Calabria Nino Spirlì.