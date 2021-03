Soverato: scuole chiuse fino a Pasqua e zona rossa nel fine settimana

Scuole di ogni ordine e grado chiuse da oggi fino a Pasqua e zona rossa nel fine settimana. È quanto prevedono le ultime due ordinanze firmate dal sindaco di Soverato, Ernesto Alecci.

Scattano così le nuove restrizioni per contenere i contagi da Covid-19. «Si è partiti da un focolaio in un asilo e forse anche da un gruppetto di giovani adolescenti. Al momento la situazione è ben tracciata e quindi sotto controllo: sono circa 40 le persone che risultano positive. Ciò che mi fa preoccupare è che questa nuova variante sia molto più aggressiva nella diffusione. «Insieme al capitano dei carabinieri abbiamo deciso di stringere ora le maglie in maniera importante sperando che queste misure ci permettano tra 15 o 20 giorni di arrivare al periodo pasquale in una situazione un po’ più serena e permettere a tutti, pur con le limitazioni che ci saranno, di trascorrere delle festività in tranquillità. Da sindaco mi rendo conto che non va bene emettere un’ordinanza ogni metà settimana per quella successiva in attesa dei dati ma chiediamo un altro piccolo sacrificio anche ai più giovani».