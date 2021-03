Scuole Calabria, Spirlì: “Il Tar ha deciso e si assume la responsabilità”

«Il Tar ha deciso e si assume la responsabilità. Mi auguro che le prossime settimane non siano dolorose dal punto di vista dell’aumento dei contagi. Noi comunque continueremo a lavorare per tutelare la salute di tutti i calabresi».

Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, commenta la decisione del Tar che ha riaperto le scuole. «La presenza delle varianti – ha aggiunto – è stata acclarata su campioni per cui le varianti sono già presenti sul territorio in buon numero. Non voglio fare terrorismo psicologico ma devo riflettere assieme al commissario Longo sulla necessità di prevenire piuttosto che poi dover curare». (ANSA)