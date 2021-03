Primo volo Parma-Lamezia della italiana Ego Airways

il Presidente di EGO Airways Marco Busca – Anche per questo motivo sono convinto che dalla nostra partnership con Lamezia Terme scaturiranno grandi opportunità. Ci attende un futuro – speriamo molto vicino! – dove alle compagnie aeree sarà richiesto di soddisfare la voglia di tutti di tornare a esplorare il mondo: ci aspettiamo quindi un grande rilancio del turismo in Italia e in Europa, dai weekend nelle nostre città d’arte alle destinazioni

di mare per le vacanze vere e proprie. D’altro canto prevediamo anche molti più spostamenti business, in un’ottica di rilancio della nostra economia dopo questi mesi così difficili per tutti. In quest’ottica EGO Airways e Lamezia Airport, insieme, sono pronti a partire e a far ripartire gli italiani».

EGO Airways

Società nata il 29 luglio 2019, EGO Airways è una compagnia aerea di proprietà italiana, fondata da un gruppo di esperti con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore aeronautico. La flotta sarà a breve composta da tre velivoli (Embraer 190), con Forlì, Firenze e Catania come hub di riferimento. Due le classi di volo: JUST GO e PRIVATE, con esperienze di volo personalizzabili. Tra i valori che guidano la compagnia aerea: eco-compatibilità, attenzione alle esigenze del singolo cliente, valorizzazione del territorio italiano, inclusività.