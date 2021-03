Pitaro: “Longo boccia bilanci 2018-2019 “Pugliese-Ciaccio”, ma direttore amministrativo (di oggi e di ieri) resta al proprio posto”

“Il Commissario per il Piano di rientro boccia i bilanci d’esercizio 2018 e 2019 dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro (perdite d’esercizio, mancata coerenza con gli obiettivi dell’equilibrio economico finanziario, mancato rispetto del disposto sul contenimento della spesa consulenze sanitarie e non sanitarie, non avere operato nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, ecc), ma l’attuale direttore amministrativo, dottor Antonio Mantella, che nel 2018 svolgeva nell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio le funzioni di direttore amministrativo e nel 2019 quelle di direttore generale facente funzioni in aggiunta a quelle di direttore amministrativo a seguito delle dimissioni del direttore generale, incredibilmente è ancora al suo posto”.

Lo dice il consigliere regionale Francesco Pitaro che aggiunge: “Il Commissario per il Piano di rientro boccia i bilanci d’esercizio 2018 e 2019 dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro (perdite d’esercizio, mancata coerenza con gli obiettivi dell’equilibrio economico finanziario, mancato rispetto del disposto sul contenimento della spesa consulenze sanitarie e non sanitarie, non avere operato nel rispetto delle disposizioni sul contenimento della spesa per il personale, ecc), ma l’attuale direttore amministrativo, dottor Antonio Mantella, che nel 2018 svolgeva nell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio le funzioni di direttore amministrativo e nel 2019 quelle di direttore generale facente funzioni in aggiunta a quelle di direttore amministrativo a seguito delle dimissioni del direttore generale, incredibilmente è ancora al suo posto”. Lo dice il consigliere regionale Francesco Pitaro che aggiunge: