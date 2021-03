Maida e San Pietro a Maida partecipano alla manifestazione di interesse regionale per la concessione di contributi destinati alla viabilità

Continua l’attenzione verso il potenziamento e miglioramento e messa in sicurezza della viabilità in un’ottica associata tra i due importanti centri del lametino, tra di loro confinanti.

I Comuni di Maida e di San Pietro a Maida, infatti, hanno partecipato in forma associata, alla manifestazione di interesse, indetta dalla Regione Calabria, per la concessione di contributi destinati ad interventi sulla viabilità, in attuazione della Delibera di Giunta regionale n. 439 del 30 novembre scorso, per l’importo di oltre 2 milioni di euro.

Per ciò che riguarda il Comune di Maida, con deliberazione di Giunta comunale n. 42, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica, dell’intervento denominato: “Lotto 1 – progetto per la realizzazione di un’arteria di collegamento tra l’abitato di Maida, San Pietro a Maida e le arterie Provinciali”, ed in particolar modo con la Strada provincale 87, che è direttamente collegata con la S.S. 280, per l’importo di 1.260.000 euro.

Mentre con deliberazione di Giunta comunale n. 41, il Comune di San Pietro a Maida approvava il progetto di fattibilità tecnico – economica, dell’intervento denominato: “Lotto 2 – adeguamento strada comunale “Guarna” di collegamento con la S.P. 162/2, per l’importo di 980.000 euro.

Deliberato pertanto dai due Comuni, il progetto unitario del lotto 1 e del lotto 2 dell’importo complessivo di 2.240.000 euro.

Il sindaco di Maida Salvatore Paone e il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà, sono certi che “la partecipazione associata dei due Comuni limitrofi, rappresenti un’opportunità unica di sviluppo, di miglioramento e di messa in sicurezza della viabilità. Una visione unitaria dei territori – affermano ancora – magari esempio anche per gli altri enti locali. Uno sforzo comune, che la Regione Calabria non può non promuovere e sostenere”.