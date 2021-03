Elezioni regionali in Calabria, si va verso il rinvio per il Covid

L’allerta Covid è alta, per questo nel governo cresce l’ipotesi del rinvio a dopo l’estate di tutte le elezioni che si terranno da qui a fine giugno, tra queste le Regionali in Calabria dell’11 aprile. Il rinvio è sul tavolo del titolare del Viminale Luciana Lamorgese.

L’istruttoria è stata conclusa, manca il decreto legge necessario per concretizzare lo slittamento, che potrebbe cadere tra settembre e ottobre con l’ipotesi di una sola data per Regionali calabresi e Comunali. Il decreto potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già oggi o nei prossimi giorni.