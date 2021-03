Domani Luigi De Magistris a Lamezia Terme

Sabato 20 marzo Luigi De Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, sarà a Lamezia Terme insieme al candidato al consiglio regionale Rosario Piccioni. Nel rispetto delle norme anti-contagio, insieme ai componenti del movimento “Lamezia Bene Comune”, alle 16 De Magistris farà tappa nei pressi dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, nell’area esterna, per lanciare ancora una volta un segnale e un appello sull’emergenza sanitaria in Calabria, sulle vaccinazioni a rilento, il dramma di una Regione in cui il diritto costituzionale alla salute dei cittadini è palesemente compromesso. In questi mesi il movimento “Lamezia Bene Comune” ha tenuto alta l’attenzione sul presidio ospedaliero lametino sottolineando in più occasioni come l’ospedale di Lamezia possa svolgere una funzione fondamentale, in questa fase e nel post-emergenza, a servizio dei cittadini del comprensorio lametino e dell’area centrale della Calabria. Attorno alle 16.45 Luigi De Magistris sarà sull’isola pedonale di corso Giovanni Nicotera.