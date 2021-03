De Magistris su indagini in Calabria: “Travolgono esponenti apicali del mondo della sanità, dei corsi professionali e dell’istruzione”

“Le ultime indagini meritorie, in ordine di tempo, della magistratura travolgono esponenti apicali del

mondo della sanità, dei corsi professionali e dell’istruzione. Il collante delle massonerie deviate non di rado rappresenta un grave cemento corruttivo. La Calabria ha bisogno non solo di una magistratura autonoma e coraggiosa, ma ora di una politica in grado di governare e prevenire a livello regionale l’infiltrazione del crimine nella cosa pubblica. Siamo pronti ad affrontare le elezioni per vincere e dare subito ai calabresi una classe dirigente politica onesta, autonoma, competente e coraggiosa all’altezza della storia del popolo di Calabria.”

Lo afferma in una nota Luigi de Magistris candidato Presidente alla Regione Calabria