Coronavirus – Scuole chiuse a Lamezia Terme fino al 7 aprile

Sospese le attività didattiche in presenza dal 23 marzo al 7 aprile. È quanto deciso dai commissari che guidano il comune di Lamezia Terme sulla base di una proposta dell’Asp di Catanzaro in merito alla “chiusura in presenza delle attività scolastiche dal 23 marzo al 7 aprile 2021, al fine di ottenere un contenimento/riduzione dei contagi fin adesso riscontrati”.

La comunicazione del Comune, a firma del sub commissario prefettizio Antonio Calenda, sarebbe pervenuta dapprima ai dirigenti scolastici e si è in attesa dell’ordinanza ufficiale.

Disposta, quindi l’immediata sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado e l’attivazione della didattica a distanza, in città.