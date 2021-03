Coronavirus, il sindaco di Montepaone dispone la chiusura delle scuole e delle aree di aggregazione

Il sindaco di Montepaone, Mario Migliarese, visto l’aumento dei contagi delle ultime settimane, anche negli istituti scolastici dei comuni limitrofi e nei ritardi dell’Asp a processare i tamponi dispone tramite apposita ordinanza: la sospensione delle attività didattiche in presenzia di tutte le scuole di ogni ordine e grado (ad eccezione degli asilo nido “0-3 anni”) presenti sul territorio comunale a far effetto da venerdì 19 mano 2021 e fino a mercoledì 31 mano 2021 compreso. Dispone inoltre la chiusura fino al 31 marzo 2021 di giardini, aree verdi comunali, parchi gioco, piazze, spiagge, lungomare e luoghi di aggregazione in genere. “Considerata – si legge nell’ordinanza – l’importanza a livello psico-fisico dell’attività motoria all’aperto questa si potrà svolgere tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le ore 5:00 e le ore 8:00. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza—comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, dove il fatto non costituisca più grave reato”.