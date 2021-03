Catanzaro – Sospesa didattica in presenza in otto classi Istituto Comprensivo Vivaldi

A seguito della comunicazione di due casi di positività al covid accertati dall’Asp e riguardanti un alunno ed un’insegnante, è stata sospesa fino al 6 marzo l’attività didattica in presenza in otto classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Vivaldi”. Lo ha disposto il sindaco Sergio Abramo con apposita ordinanza, in attesa che vengano completate le operazioni di tracciamento dei contatti stretti, anche al fine di consentire all’istituto di programmare le attività di sanificazione degli spazi scolastici interessati e raccomandando l’attivazione della didattica digitale integrata.