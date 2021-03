Caos Vaccini in Calabria , il Pd: “Figliuolo non si fermi ad apparenze”

“Apprezziamo gli impegni presi dal commissario Figliuolo, oggi in visita in Calabria, per dare una svolta alla campagna vaccinale sul territorio regionale ma lo invitiamo ad approfondire tutte le situazioni di criticità che sono emerse e che vengono puntualmente portate alla luce dagli operatori sanitari”. Lo dichiarano in una nota il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano e il capogruppo in consiglio regionale Domenico Bevacqua. “Non ci si fermi ad un ciclo di incontri e rapide visite – aggiungono – i problemi ci sono e non ci si deve voltare dall’altra parte. Ci sono migliaia di persone in attesa di Pfizer e Moderna cui va data una risposta rapidissima. I dati e i fatti, purtroppo, smentiscono l’ottimismo di Spirlì più interessato al suo futuro politico che alla salute dei calabresi”.