Caos Vaccini, Graziano (Pd): “Morra chiarisca e Regione batta un colpo”

“Solidarietà al personale medico in servizio al centro vaccinale di Cosenza. Non è accettabile che si provi a scaricare sul personale medico, che da un anno lavora senza sosta nonostante le mille carenze, l’inefficienza organizzativa della campagna vaccinale che in Calabria stenta a decollare. Mi auguro che Morra chiarisca presto quanto accaduto ma soprattutto che la

Regione, ormai ostaggio delle diatribe nel centrodestra, intervenga per tutelare la salute dei calabresi “. Lo dichiara il commissario regionale del Partito Democratico della Calabria Stefano Graziano.