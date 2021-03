Calabria, ventitrè gli uffici Coldiretti a disposizione per la campagna di vaccinazioni

I nostri uffici presenti su tutto il territorio regionale sono a disposizione per accelerare il percorso di somministrazione dei vaccini contro la diffusione del coronavirus”. È quanto comunica Franco Aceto presidente di Coldiretti Calabria, che ha dichiarato la disponibilità concordata a livello nazionale per utilizzare anche gli uffici dell’organizzazione agricola, presenti in tutto il territorio regionale, per contribuire ad accelerare la campagna vaccinale. “La battaglia contro il virus – aggiunge Aceto – è ora la priorità numero uno per uscire da una crisi sanitaria, sociale ed economica che deve vedere le forze sociali al fianco delle Istituzioni e Coldiretti c’è!“ Gli uffici di Coldiretti in Calabria sono 23 e rappresentano il punto di riferimento di migliaia di agricoltori e dei loro familiari. La disponibilità è stata offerta a livello nazionale dal presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, al Ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini e della Salute Roberto Speranza, raccogliendo con impegno e responsabilità l’appello del nuovo commissario generale Francesco Figliuolo per garantire in tempi rapidi la vaccinazione. “Allo stato attuale – informa il direttore di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini – sono stati avviati a livello regionale i contatti necessari al fine di organizzare il servizio in sicurezza. Contrastare il Covid intensificando le vaccinazioni – commenta Cosentini – è assolutamente necessario anche per rilanciare l’economia che con il fermo dell’Ho.Re.Ca. ha determinato forti penalizzazioni a tante imprese agricole”.