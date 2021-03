Bevacqua: “Longo d’accordo sul coinvolgimento dei Sindaci nella campagna di vaccinazione”

“Esprimo soddisfazione per l’esito dell’incontro avuto oggi sul Piano Vaccini con il Commissario Longo e una delegazione di Sindaci della provincia di Cosenza: il Commissario si è detto d’accordo con la proposta di delegare ai Comuni, in sinergia con i medici di base, l’organizzazione di una somministrazione capillare e celere per le categorie anagrafiche, considerando anche la particolare orografia dei territori e i buoni risultati ottenuti nella prima fase riservata agli ultra ottantenni”. È quanto dichiara il Capogruppo PD Mimmo Bevacqua, il quale aggiunge: “Mi sono fatto carico di promuovere questo incontro dopo avere letto la richiesta avanzata da diecine di Sindaci della mia provincia, ai quali mi è parso doveroso e opportuno che si prestasse la giusta attenzione. Il Commissario Longo, che ringrazio personalmente, ha immediatamente provveduto a coinvolgere il Commissario Asp di Cosenza. Erano presenti alla riunione, il Sindaco di Castiglione Cosentino, Salvatore Magarò (primo firmatario della proposta) unitamente ai Sindaci di Castrovillari (Mimmo Lopolito), Cetraro (Ermanno Cennamo) e Rogliano (Giovanni Altomare): tutti hanno garantito il massimo impegno da parte dei Comuni che provvederanno a fare richiesta”.