Asili, Spirlì fa marcia indietro sui social e chiude anche questi

Il presidente facente funzioni della Calabria, tramite un post Facebook torna sui suoi passi e assicura che da lunedì 8 marzo chiuderanno tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

«Leggo le vostre giuste lagnanze. A ragione. Per un refuso sulla bozza, le scuole d’infanzia erano rimaste fuori dall’ordinanza. In realtà, entro domattina sarà pubblicata una nota di rettifica: ho sempre parlato di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. E così è! Da lunedì, le scuole tutte saranno fermate e sarà consentita la didattica a distanza. Nel contempo partirà la campagna di vaccinazioni per il personale scolastico che lo richiederà».