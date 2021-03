Anastasi e Di Natale (IRiC): “Chiediamo la convocazione urgente di un consiglio regionale sulla Sanità”

“Tenuto conto che la curva epidemiologica in Calabria rasenta

proporzioni che non lasciano presagire il meglio e considerate le

defezioni nella gestione dell’emergenza Coronavirus e nella campagna di

vaccinazione, con grande senso di responsabilità pensiamo che sia ormai

improrogabile la possibilità di dibattere nell’assise della massima

istituzione regionale un tema così importante come la sanità. Per queste

ragioni chiediamo al Presidente del Consiglio regionale la convocazione

urgente e straordinaria di un consiglio regionale per affrontare solo ed

esclusivamente la questione sanitaria in Calabria”. Lo affermano in una

nota congiunta i membri del gruppo “Io Resto in Calabria”, On. Marcello

Anastasi, Presidente del gruppo consiliare di opposizione, e On.

Graziano Di Natale, vicepresidente della commissione regionale anti

‘ndrangheta.

“I disagi nel reperire posti letto per pazienti Covid -proseguono gli

esponenti IRiC- Le polemiche legate all’accreditamento dei laboratori

privati da parte della Regione, le difficoltà e gli intoppi riscontrati

dai sindaci abbandonati sul territorio, le scelte opinabili delle Asp, i

continui scandali e il grande caos sulla campagna di vaccinazione,

impongono una seria riflessione politico-amministrativa alla quale la

maggioranza di centrodestra non può più sottrarsi. Il consiglio

regionale è il luogo deputato per discutere di un tema al centro della

nostra agenda politica: La Sanità. I Calabresi chiedono delle risposte

concrete e noi abbiamo il dovere di fornirle immediatamente”.

Anastasi e Di Natale concludono con un monito. “Sarebbe significativa la

presenza del Commissario Guido Longo, persona per bene, professionista

stimato, il cui compito di gestire la sanità Calabrese in questo momento

storico risulta ancor più complicato considerata la mancanza di sostegno

da parte del Governo Italiano e dalla confusione in essere della Regione

Calabria. Auspichiamo -inoltre – si possa dibattere al più presto senza

perdere tempo e senza disperdere energie preziose in temi inutili e

populistici, attualmente, di relativa importanza rispetto al diritto

alla salute dei Calabresi”.