Ambiente, Ferrara (M5S): “Domani webinar, tutelare la biodiversità per far crescere l’economia”

“Continuano gli appuntamenti con ‘Spazio Europa’ il contenitore di eventi on line promossi dall’eurodeputata Laura Ferrara. Domani, venerdì 5 marzo, a partire dalle ore 10.30 si parlerà della Strategia UE sulla biodiversità per il 2030. L’ambizioso Piano d’Azione a lungo termine per proteggere la natura con impegni ed azioni precise da raggiungere entro il 2030 a beneficio delle persone, del clima e del pianeta. Investire nella protezione e nel ripristino della natura sarà di cruciale importanza anche per la ripresa economica dell’Europa dalla crisi causata dalla diffusione del Covid-19. Il Green Deal europeo, la strategia di crescita dell’UE, sarà la bussola per la nostra ripresa, assicurando che l’economia sia al servizio delle persone e della società e restituisca alla natura più di quanto le sottrae. La conservazione della biodiversità, nello specifico, apporta benefici economici diretti a molti settori dell’economia: agricoltura, edilizia, alimentare, ittico ed enologico”.

Per meglio approfondire gli obiettivi della Strategia Ue e le azioni da portare avanti l’europarlamentare Laura Ferrara si confronterà con: Isabella Pratesi, direttore conservazione Wwf Italia, Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente, Lorenzo Ciccarese, Dipartimento Protezione Natura di ISPRA e rappresentante italiano IPBES, Mariasole Bianco, presidente Worldrise, scienziata e divulgatrice ambientale, Stefano Schiaparelli, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’ambiente e della Vita – UniGe

Sarà possibile seguire in diretta il webinar dalle pagine social dell’europarlamentare Laura Ferrara e dal link: https://europeanparliament.webex.com/europeanparliament/onstage/g.php?MTID=e55c9c7676f1f784df2c023a226382f05