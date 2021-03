Agroalimentare, seminario con agenzia Ice promosso da Laura Ferrara

Nel cartellone di “Spazio Europa”, il contenitore di incontri on line promossi dall’eurodeputata Laura Ferrara, rientrerà anche un momento di riflessione dedicato alle aziende calabresi del settore agroalimentare.

Venerdì 12 marzo a partire dalle 10:00 si terrà, infatti, un evento online in cui si analizzeranno le dinamiche dell’export del settore. Il seminario e la disamina dell’attività di promozione sui mercati esteri sarà a cura dell’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

«Nel 2018 ho promosso, al Parlamento europeo, un’iniziativa dedicata alle eccellenze agroalimentari calabresi – scrive in una nota la Ferrara -. Non un’esposizione e degustazione fine a se stessa. I prodotti sono stati certamente protagonisti ma allo stesso tempo si sono svolti momenti di approfondimento e networking dedicati ai produttori. Nella due giorni di dibattiti sono emerse le molteplici sfide poste dal processo di internazionalizzazione che possono essere affrontate e vinte solo mettendo a fattor comune tutti gli strumenti di supporto messi a disposizione dalle istituzioni. Venerdì, grazie alla collaborazione con l’Agenzia ICE, questo percorso informativo e formativo continuerà» conclude l’europarlamentare.

Oltre ai saluti dell’eurodeputata Laura Ferrara, farà gli onori di casa il Direttore Generale dell’Agenzia ICE Roberto Luongo e interverrà Andrea Gumina, Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nel settore Export ed Internazionalizzazione.

Contribuiranno al dibattito gli interventi di Anna Flavia Pascarelli, Direttore a.i. dell’Ufficio di Coordinamento Marketing e Dirigente dell’Ufficio Agroalimentare e Vini dell’Agenzia, di Guido Magnoni, Responsabile Linea agroindustria, di Brunella Saccone, Responsabile Linea Vini e Bevande e Marcello Gentile, dell’Ufficio agroalimentare e vini.