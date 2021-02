Valori in Rete, in Calabria oltre cento iscrizioni ai progetti scolastici 2020-2021 firmati FIGC

Grande successo per le attività scolastiche sviluppate dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del progetto quadro Valori in Rete. Sono, infatti,1.315 le iscrizioni pervenute sul portale web dedicato alle progettualità rivolte agli istituti scolastici primari e secondari di tutto il territorio nazionale.

In Calabria, le adesioni sono state considerevoli: 122 in totale.

“Un ottimo risultato – ha commentato il Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Calabria, Massimo Costa – che, nonostante il momento critico attuale e le conseguenti difficoltà, attesta la bontà delle iniziative portate avanti nelle scuole di tutta Italia”.

Nello specifico, in tutta la regione, sono ben 74 gli istituti scolastici che si sono iscritti a Giococalciando, il progetto rivolto a tutti gli studenti, abili e diversamente abili, delle classi I, II, III, IV e V delle Scuole Primarie di tutto il territorio nazionale. Ad aggiudicarsi il primato per numero di iscrizioni è la provincia di Vibo Valentia con 54 scuole.

Anche quest’anno, quindi, Giococalciando fa breccia nei cuori delle scuole calabresi, confermandosi tra le progettualità più coinvolgenti e seguite con entusiasmo. Nondimeno, buoni numeri si registrano anche a favore degli altri progetti facenti capo a Valori in Rete: Ragazze in Gioco (23), Campionati (4) e Tutti in Goal (21). Progetti, ai quali, per il 2020-2021, a causa delle disposizioni di emergenza sanitaria, verrà affiancata la denominazione “Senza Frontiere”, che si articoleranno in competizioni didattico-motorie, individuali e a squadre per promuovere la partecipazione attiva di insegnanti e studenti/ a distanza, attraverso un’offerta didattica e tecnico-sportiva altamente qualificata di allenamento individuale appositamente realizzata dai tecnici federali della FIGC. Le attività si svolgeranno mediante 8 specifici challenge in programma dal 3 marzo 2021 al 21 aprile 2021 con cadenza settimanale. Per il 30 aprile 2021 è fissata la chiusura dell’attività di Valori in Rete Senza Frontiere, in occasione della quale saranno decretati i tre istituti vincitori per ognuno dei rispettivi progetti.

Ulteriori informazioni e relativi approfondimenti sono disponibili sul portale Valori in Rete.