Vaccini anti-Covid: somministrazioni in Calabria al 74,1%

Sale al 74,1%, la percentuale di dosi di vaccino somministrate in Calabria, regione che resta sempre in penultima posizione nella graduatoria nazionale precedendo solo la Liguria al 68,6. Sono 59.280 – il dato fornito dall’Agenzia italiana del Farmaco aggiornato alle 8 di oggi – le dosi utilizzate a fronte di una disponibilità che è, al momento, pari a 79.990. Il maggior numero di soggetti immunizzati e delle dosi inoculate (circa l’80%), appartiene alle categorie degli operatori sanitari (47.030), segue il personale non sanitario (9.600) e gli ospiti strutture residenziali assistite (2.650).

Le donne sono 30.557 e gli uomini 28.723. Per fascia d’età prevalgono i 60/69enni che ne contano 15.964, seguiti dai 50/59 (15.418), poi 40/49 (10.994), 30/39 (9.006), 20/29 (3.521), 70/79 (2.325), 80/89 (1.271). Gli ultranovantenni sono 755 mentre quelli compresi tra i 16 e i 19 anni sono 26.

Si attende la data di avvio della campagna di immunizzazione per i circa 130 mila ultraottantenni calabresi con il diretto coinvolgimento dei medici di famiglia