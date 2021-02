Speranza firma: «Calabria resta zona gialla»

Ora è ufficiale, la Calabria resta in zona gialla. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 1 marzo, spiega una nota del Ministero della Salute. Proprio sulla base di quella ordinanze emerge che la permanenza della regione nella fascia con minori rischi di contagi. Così mentre passano in arancione nuovi territori come Lombardia, Marche e Piemonte e in zona rossa Basilicata e Molise, la Calabria resta in zona gialla.