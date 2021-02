Sculco su post alluvione: “Riconosciuto lo stato d’emergenza”

Non possiamo che cogliere con favore la decisione del Governo, che il 12 febbraio ha riconosciutolo stato di emergenza per i comuni della fascia ionica delle province di Crotone e Cosenzache sono stati colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici e idrogeologici avvenuti dal 20 al 23 novembre scorsi.

La decisione del Governo ha comportato un primo stanziamento di 8 milioni di euro, destinato alle somme urgenze e ad un primo sostegno alle persone.

Dobbiamo ora attendere l’ordinanza della Protezione Civile nazionale così da capire come questi fondi verranno ripartiti tra rimborsi ai danni e finanziamenti per opere di ripristino.

Per quanto riguarda le imprese che hanno subito danni a causa dell’alluvione, è previsto un intervento aggiuntivo, conseguente ad un’azione di ricognizione che dovranno effettuare gli enti locali.

Il riconoscimento dello stato di emergenza renderà disponibile anche un contributo ulteriore per i danni arrecati alle persone fisiche.

È un buon risultato, nato dalla pronta risposta della giunta regionale che, il giorno dopo l’evento alluvionale, ha immediatamente deliberato la richiesta al Governo nazionale del riconoscimento dello stato di emergenzaper i territori della fascia ionica.

Questofinanziamento si aggiunge ai sei milioni e quattrocento mila eurogià stanziati dalla Regione Calabria, risorse destinate alla sistemazione idraulica (argini crollati, pulizia e manutenzione canali, torrenti e fiumi) e ai fondi che serviranno alle urgenze manifestate da ogni singolo Comune

Adesso non dobbiamo abbassare i livelli d’attenzione, ma bisogna continuare a seguire gli iter burocratici degli enti coinvolti,per far sì che vadano velocemente a buon fine, così da fare arrivare, nel minor tempo possibile, i fondi alla loro giusta destinazione e non perdere l’ennesima occasione.

On. Flora Sculco