Pitaro: “Facciamo funzionare la piattaforma Calabria Sue”

«Continua a persistere il malfunzionamento, anche per intere giornate, della piattaforma Calabria SUE (Sportello Unico Edilizia), creando non pochi disagi nel caricamento delle pratiche edilizie a tanti imprenditori – e ai cittadini che ad essi si rivolgono – sia in termini di tempo che di dispendio di energie». A dirlo è il consigliere regionale Francesco Pitaro – che già nel dicembre scorso ha sottoposto la problematica all’attenzione della Giunta regionale con un’interrogazione ad oggi rimasta inevasa – accogliendo le numerose lamentele degli ordini professionali e presentando un’istanza al presidente Spirlì e all’assessore al Lavori pubblici Catalfamo con cui chiede «un intervento immediato atto a rendere funzionante ed efficiente la piattaforma SUE». Continua Pitaro: «Per una piattaforma nata con l’obiettivo di garantire celerità e snellezza nelle procedure burocratiche inerenti alle attività edilizie, è paradossale parlare di disfunzionalità e rallentamenti che rappresentano un ostacolo all’esercizio della libera professione impedendo, tra gli altri, gli interventi correlati agli incentivi del Superbonus. Pertanto, se vogliamo stare al passo con il processo di semplificazione e digitalizzazione delle pratiche amministrative, beneficiando dei vantaggi economici (e non solo) ad essi connessi, è necessario che la Giunta regionale consenta ai professionisti di poter svolgere la propria attività con regolarità e continuità, senza interruzioni e impedimenti di varia natura, eliminando ogni intoppo che intralcia l’agile fruizione della Piattaforma SUE».