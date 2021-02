‘Ndrangheta, colpo ai clan Forastefano e Abruzzese: 17 arresti

E’ in corso un’importante operazione antimafia condotta dalla Polizia che sta dando esecuzione ad un articolato provvedimento restrittivo emesso dal gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda di Catanzaro coordinata dal procuratore distrettuale Nicola Gratteri contro i clan Forastefano e Abbruzzese: 17 le persone arrestate per associazione mafiosa, usura ed estorsione e riciclaggio. In azione la squadra mobile di Cosenza e il Servizio centrale operativo. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Cosenza, guidata dal vicequestore Fabio Catalano e dal Servizio centrale operativo della polizia, sono state dirette dal procuratore Nicola Gratteri, dall’aggiunto Vincenzo Capomolla e dal pm antimafia Alessandro Riello.