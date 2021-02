Lamezia Terme – Confiscati beni per oltre 2mln alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri

Nell’ambito dell’operazione ‘Alesia’ sono stati confiscati alla cosca di ‘ndrangheta ‘Cerra-Torcasio-Gualtieri’ oltre 2 milioni di euro di beni e applicata misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di 13 soggetti. Il decreto è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Dott. Nicola Gratteri. La confisca è stata decretata dal Tribunale di Catanzaro su richiesta del Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro al termine di una lunga istruttoria, particolarmente complessa in ragione del numero dei proposti e dell’articolata attività di indagine patrimoniale, e ha interessato beni riconducibili ai vertici del sodalizio di ‘ndrangheta, tra cui il defunto Nino Cerra (deceduto in stato di detenzione nell’ottobre 2020), e la sorella Teresina Cerra. Il provvedimento in esecuzione registra la notevole importanza che rivestono, nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, le misure di prevenzione patrimoniale, con la sottrazione delle ricchezze illecitamente accumulate dagli esponenti di vertice dei sodalizi di ‘ndrangheta. Nell’ambito dell’operazione ‘Alesia’ sono stati confiscati alla cosca di ‘ndrangheta ‘Cerra-Torcasio-Gualtieri’ oltre 2 milioni di euro di beni e applicata misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di 13 soggetti. Il decreto è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Dott. Nicola Gratteri. La confisca è stata decretata dal Tribunale di Catanzaro su richiesta del Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro al termine di una lunga istruttoria, particolarmente complessa in ragione del numero dei proposti e dell’articolata attività di indagine patrimoniale, e ha interessato beni riconducibili ai vertici del sodalizio di ‘ndrangheta, tra cui il defunto Nino Cerra (deceduto in stato di detenzione nell’ottobre 2020), e la sorella Teresina Cerra. Il provvedimento in esecuzione registra la notevole importanza che rivestono, nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, le misure di prevenzione patrimoniale, con la sottrazione delle ricchezze illecitamente accumulate dagli esponenti di vertice dei sodalizi di ‘ndrangheta.