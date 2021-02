Governo Draghi, il capogruppo di Forza Italia De Caprio: «Ruolo fondamentale del nostro partito, ora rilanciamo l’Italia e il Meridione»

«L’Italia è finalmente pronta a dare un’accelerata sui grandi temi, e Forza Italia sarà parte integrante del progetto guidato dal presidente Mario Draghi, cui facciamo gli auguri di un ottimo lavoro». Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Calabria, Antonio De Caprio, che commenta la composizione del nuovo esecutivo nazionale annunciata dal premier Draghi. «Un governo in cui il nostro partito ha un ruolo fondamentale ed è rappresentato da tre ministri come Renato Brunetta, Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, che hanno già una notevole esperienza alle spalle e sapranno coniugare l’interesse nazionale con le aspettative del Meridione e della nostra terra. Negli ultimi anni, purtroppo, è mancato proprio quel collante, ma ora – conclude De Caprio – potremo dare vita ad una filiera istituzionale capace di dare risposte ai calabresi e all’Italia intera, affrontando, grazie anche al nostro contributo in Parlamento, le sfide epocali che ci attendono».

Antonio De Caprio

Capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale

Presidente della commissione anti ‘ndrangheta