Forestazione, la Regione aderisce al progetto For.Italy

Su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura e Forestazione, Gianluca Gallo, la Giunta ha approvato oggi l’adesione al progetto For.Italy, che si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e rappresenta il primo e importante risultato della cooperazione interistituzionale grazie al “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” (d.lgs. 34/2018). IL PROGETTO Il progetto, finanziato con il Fondo Foreste Italiano, vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, e vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto. I CORSI DI FORMAZIONE Nell’ambito del progetto, a partire dall’anno in corso, verranno realizzati 6 cantieri dimostrativi e informativi (Nord, Centro Nord, Centro, Sardegna, Sud e Sicilia) sulla formazione forestale e 7 corsi di formazione per istruttori forestali di abbattimento ed allestimento (Nord, Centro Nord, Centro, Sardegna, Sud 1, Sud 2 e Sicilia) con l’obiettivo di formare 90 nuovi istruttori forestali che potranno essere impiegati su tutto il territorio nazionale nella realizzazione dei corsi di formazione in ambito forestale promossi dalle Regioni e dalle Province Autonome.