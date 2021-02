“Export Coops Academy” fa tappa in Calabria con un nuovo webinar su Export Digitale e Social Media Marketing

Lunedì 23 febbraio Confcooperative Calabria ospiterà una nuova tappa dell’Export Coops Academy, il ciclo webinar di approfondimento dedicato agli export manager di cooperative aderenti a Confcooperative organizzato in collaborazione con ICE Agenzia e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nella tappa calabrese, dal titolo “Digital Export: web marketing, e-commerce e social network“, partendo dall’analisi dei cambiamenti delle modalità di acquisto e di consumo registrate a seguito della pandemia nei principali mercati di collocamento del Made in Italy, verranno presentate tutte le novità e le opportunità che i canali di vendita digitali possono offrire alle imprese cooperative export oriented della Regione.

“L’utilizzo dei canali digitali costituisce una grande opportunità per poter raggiungere, conoscere e presidiare un ampio numero di mercato esteri”, commenta Enzo Filardo – Presidente Confcooperative FedAgriPesca Calabria. “Pur se tali canali non potranno mai sostituire completamente quelli tradizionali – prosegue il Presidente – è fin troppo noto che sono indubbi i vantaggi competitivi che può offrire la rete a livello globale ed è per questo che vogliamo offrire alle cooperative una panoramica ampia su tutti gli strumenti a cui possano accedere”.

L’incontro si terrà lunedì 22 febbraio dalle 14.30 alle 17.30 in modalità webinar. La partecipazione è gratuita per tutte le cooperative associate, previa registrazione online su www.internazionalizzazione.confcooperative.it oppure scrivendo a calabria@confcooperative.it.