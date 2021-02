Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Spirlì: “Criticità dipendono dalla Regione in minima parte”

“Ci sono delle criticità che tutti quanti cercano di scaricare sulla Regione, ma appartengono a questo ente in una percentuale minima”. E’ quanto ha dichiarato il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì tramite una diretta facebook-

“Giovedì scorso – ha spiegato il governatore ff – ho incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Abbiamo avuto un cordiale incontro e abbiamo convenuto di chiedere una assistenza a qualche governatore vicino. Ho chiamato Michele Emiliano, il presidente della Regione Puglia, che mi ha dato da subito la disponibilità a darci una mano per il grande problema rifiuti. Emiliano si è dimostrato essere, come sempre, un caro amico della Calabria. Ci siamo salutati con il sindaco Falcomatà con l’impegno che, dal giorno dopo, in qualità di sindaco metropolitano avrebbe fatto presente ai suoi uffici di questa disponibilità pugliese, passando alla fase operativa; fase che è iniziata un po’ a rilento.Ci sono delle criticità che tutti quanti cercano di scaricare sulla Regione, ma appartengono a questo ente in una percentuale minima. Ci siamo dati dei tempi insieme all’assessore De Caprio per la rapida soluzione del problema. Non andava bene e non c’era niente di chiaro nella gestione dei rifiuti prima. Quello che si sta cercando di fare è talmente importante che risulta essere scomodo. Lavoreremo fianco a fianco con gli uffici, scegliendo la legalità”.