Distrutto dalle fiamme un deposito a Chiaravalle Centrale

Le squadre del Comando di Catanzaro sono intervenute per un incendio in un deposito di materiale vario di carpenteria nel comune di Chiaravalle Centrale.

All’interno del deposito, con struttura in legno e lamierato, oltre al materiale di carpenteria si trovavano alcune bombole di Gpl che sono state allontanate dalle fiamme e poste in zona sicura. Un’autovettura è andata completamente distrutta così come il deposito. Non risultano danni a persone. Sono ancora in corso accertamenti circa l’origine dell’incendio. Sul posto anche i carabinieri.