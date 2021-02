Catanzaro, rinviata a domani interruzione servizio idrico tra via Rossi e via Indipendenza

L’intervento di ripristino di un guasto al servizio idrico in via Nasi, previsto per stamattina, è stato rinviato a domani mercoledì 3 febbraio. Lo comunica l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che, dalle 8.30 alle 13, verrà, dunque, interrotta l’erogazione dell’acqua nell’area della città compresa fra via Luigi Rossi (zona Stadio-Ospedale) e via Indipendenza (compreso quartiere San Leonardo).