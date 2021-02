Catanzaro: la Polizia di Stato arresta un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di cocaina

“sono qui per raccogliere delle arance”, così B.D. 23enne catanzarese, motivava la sua presenza in una campagna nei pressi di Via Teano, ma gli Agenti della SezioneVolantidella QuesturadiCatanzaro avevano notato che il giovane aveva appena cercato di occultare qualcosa sotto una pianta; si trattava di un involucro contenente sostanza stupefacente.

L’intensificazione dei servizi del controllo del territorio, disposta dal Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, sta consentendo continui risultati nel contrasto alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, un equipaggio della SquadraVolanti, impegnato nella zona di Via Teano, notava il giovane, noto pregiudicato, procedere a passo spedito e con fare circospettoall’interno di un terreno, e, insospettiti da tale atteggiamento, senza far rilevare la propria presenza, lo seguivano a piedi e debita distanza.

Poco dopo, il 23enne si riportava ai margini del terreno e, alla vista della Polizia, si chinava repentinamente ai piedi di una pianta di fichi d’india, gesto questo che veniva notato dagli operatori, che, proprio lì recuperavanoun involucro checonteneva sostanza stupefacente, poi identificata in grammi 56 di cocaina, come accertato dalle successive analisi di laboratorio a cura del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

D.B., con numerosi precedenti di polizia, anche specifici, ed in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, veniva quindi tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.