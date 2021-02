Catanzaro – Convocate il 28 marzo le elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale

Sono stati convocati per domenica 28 marzo 2021 i comizi elettorali per

lo svolgimento delle elezioni di secondo grado del Consiglio provinciale

di Catanzaro. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle ore

20 del medesimo giorno, nel seggio elettorale costituito presso la sede

della Provincia di Catanzaro (sala consiliare). Nel decreto

presidenziale di indizione delle elezioni, è fatto presente che in un

primo momento, a seguito di interlocuzione tra l’U.P.I. e le

Amministrazioni provinciali, si era deciso di istituire per giorno 13

dicembre 2020 le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali, salvo

poi disporre, con L. di conversione n. 159 del 27 novembre 2020, il

differimento delle consultazioni elettorali provinciali a causa della

pandemia, entro il 31 marzo 2021.

Si ricorda che il presidente della Provincia dura in carica quattro

anni, il Consiglio provinciale invece due anni. Nella giornata del 28

marzo, pertanto, si procederà al rinnovo del solo Consiglio provinciale.