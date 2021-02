“Basso Profilo”, resta ai domiciliari l’ex assessore regionale Francesco Talarico

Resta ai domiciliari l’assessore al Bilancio della Regione Calabria (attualmente autosospeso) e segretario regionale dell’Udc Francesco Talarico, indagato dalla Dda di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Basso Profilo” con l’accusa di associazione per delinquere e scambio elettorale politico mafioso, aggravati dal metodo mafioso.

Lo hanno deciso i giudici del Tribunale del Riesame che hanno annullato le aggravanti mafiose e hanno riqualificato il reato di scambio elettorale politico-mafioso in corruzione elettorale cosi’ come contemplata dal testo unico per l’elezione alla Camera dei deputati. Talarico è difeso dall’avvocato Francesco Gambardella.

Il TdR, su richiesta dell’avvocato difensore di Talarico, Francesco Gambardella, era chiamato ad esprimersi solo sui gravi indizi di colpevolezza, su cui il legale era intervenuto (con ogni probabilità la revoca dei domiciliari verrà chiesta nei prossimi giorni). Il legale aveva chiesto l’annullamento totale dei capi d’imputazione, ritenendo che manchino del tutto gli elementi per ipotizzare l’esistenza di un comitato di affari di cui Talarico avrebbe fatto parte.