Agricoltura, dal Psr altri 2 milioni di pagamenti

A pochi giorni dalla liquidazione del decreto 7 della Domanda unica, per un importo totale pari a 8.216.625,10 euro, destinati a 3.809 beneficiari, è stata avviata la fase di pagamento anche del kit decreto n. 109, per un controvalore di oltre 2 milioni. Ne dà notizia l’assessorato regionale all’Agricoltura, specificando che «i pagamenti in questione sono relativi a misure sia a superficie sia strutturali del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e ad alcuni trascinamenti della programmazione 2007/2013 dei fondi comunitari». LE MISURE INTERESSATE «Nel dettaglio – prosegue la nota –, nei prossimi giorni 41 beneficiari riceveranno complessivamente dall’organismo pagatore Arcea, a supporto dei propri investimenti, 2.123.496,38 euro. Le misure interessate sono la 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e la 11 “Agricoltura biologica”, per quanto concerne le misure a superficie. Le misure strutturali in liquidazione, invece, sono il “Pacchetto giovani” (misure 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore” e 6.1.1 “Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori”); 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture”; 6.2.1 “Aiuto all’avviamento di nuove attività non agricole nelle aree rurali”; 5.1.1 “Investimenti di prevenzione per ridurre le conseguenze di probabili eventi alluvionali”, riservata ai consorzi di bonifica». «Le altre misure interessate – informa ancora l’assessorato – sono: 7.1.1 “Redazione e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei servizi comunali nelle zone rurali” e 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali”, rivolte a Comuni e altri enti pubblici; 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” e 8.5.1 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, per quanto riguarda il settore della forestazione; 16.9.1 “Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale e l’educazione ambientale”, relativamente alla cooperazione, ed infine alcuni interventi della misura 19, relativi al sostegno ai Gal per l’approccio locale Leader». GALLO: «AVANTI COSÌ» «Il lavoro per garantire liquidità al sistema agricolo calabrese e per rispettare la tempistica dei pagamenti – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – prosegue senza sosta. I numeri valgono più di ogni commento e dicono tanto: in dieci mesi Arcea ha liquidato risorse per oltre 280 milioni. Avanti così».