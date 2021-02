A Palazzo Campanella bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la scomparsa dell’ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci

Il Consiglio regionale della Calabria ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la tragica scomparsa dell’Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, a seguito del vile attacco avvenuto a Goma.

“Forte cordoglio – afferma il presidente Giovanni Arruzzolo – ha suscitato la morte di questi due servitori dello Stato nell’adempimento del dovere. Uomini che hanno dedicato la loro esistenza alle più importanti cause umanitarie, a progetti di alta carica civile e morale, maturati all’insegna dell’altruismo e del servizio ai più deboli e indifesi. L’impegno per la salvaguardia della pace tra i popoli resta un baluardo inossidabile a fondamento delle relazioni internazionali ed è anche per questo che quanto accaduto non può restare avvolto nel mistero, come è stato per tanti casi dolorosi sui quali ancora va fatta luce. L’indignazione e la sofferenza di questo momento devono trovare pronta risposta nelle indagini in corso”.