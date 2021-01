Vaccini, Spirlì: “Per fortuna siamo stati lenti. Possiamo garantire i richiami”

“Il Governo è caduto sui vaccini. Lo scandalo sulle forniture di vaccini è ingiustificabile. Non sono riusciti a difendere le quote di vaccini per l’Italia. Hanno imposto un certo numero di somministrazioni, senza pensare che le secondi dosi sarebbero potute arrivare in ritardo. Stiamo facendo i salti mortali per i richiami.

Per fortuna, non abbiamo consumato più del 50% delle nostri dosi, perché, quando sono arrivati i vaccini, abbiamo dovuto sostituire i commissari e direttori generali di Asp e ospedali. Grazie a Dio siamo stati lenti. Ci sono regioni che hanno grosse difficoltà a garantire i richiami, rischiando di perdere tutto il lavoro fatto. Arcuri ha detto che entro l’estate vaccineremo 40 milioni di italiani su 60 , fermo restando che bisognerà vedere come si comporteranno le case farmaceutiche. Di cosa stiamo parlando? Numeri al vento. Fosse per me riaprirei tutte le attività, garantendo il controllo di tutti i partecipanti a quella attività, che sia un negozio, una palestra o una piscina. Per le scuole e i ragazzi che sono meno ‘controllabili’ opterei per la didattica a distanza”. Il presidente fa anche un appello ai calabresi: “Basta con feste e tavolate. Siamo nelle nostre mani”. Lo ha affermato, in una diretta Facebook, il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.