Vaccini anti-Covid – In Calabria somministrato il 52,3% delle dosi ricevute

Sono 20.553 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria sulle 39.280 disponibili secondo il dato aggiornato alle 11.04 sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco. Un rapporto del 52,3% che fa della Calabria l’ultima regione per somministrazione di vaccini.

17.624 dosi sono andate ad operatori sanitari e socio sanitari e 2.755 a personale non sanitario; 174 i vaccini somministrati nelle Rsa.

Sul sito non si specifica se le dosi somministrate si riferiscano alla prima vaccinazione o al richiamo previsto dal 21mo giorno dalla prima inoculazione per il prodotto Pfizer.

(ANSA).