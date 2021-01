Tg nella lingua dei segni, conferenza stampa in Cittadella

Domani, martedì 19 gennaio, alle ore 10, nella sala verde della Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del progetto per il servizio di traduzione nella lingua dei segni del notiziario del contenitore mattutino di “Buongiorno Regione”, in onda su Raitre.

All’incontro prenderanno parte il presidente della Regione, Nino Spirlì, l’assessore al Welfare, Gianluca Gallo, il direttore della sede regionale della Rai, Demetrio Crucitti, il caporedattore della Tgr Calabria, Pasqualino Pandullo, e il presidente regionale dell’associazione Ente nazionale sordi, Antonio Mirijello.