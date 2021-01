Scuole chiuse in Calabria – Nuova ordinanza di Spirlì

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, tramite diretta facebook ha annunciato la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole superiori dal 7 gennaio al 31 gennaio. Nel caso delle scuole elementari e medie la sospensione è prevista dal 7 gennaio al 15 gennaio. Le scuole d’infanzia restano aperte. “Non abbandono nessuno, è necessario tutelare la tutela dei ragazzi. So che è una scelta che farà discutere, ma non mi importa. Non mi sento di mandarli a scuola in un momento in cui i contagi sono veramente tanti”