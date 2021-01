Scuole Calabria, Spirlì: “Devono restare chiuse, siamo pronti a combattere con tutte le armi”

Comitati di genitori di tutta la regione si rivolgono alla giustizia amministrativa in seguito all’ordinanza del presidente f.f della Regione Calabria relativa alla sospensione in presenza dell’istruzione scolastica. «Laddove ci dovesse essere qualche buontempone che decida di rivolgersi al Tar – ha detto il presidente facente funzioni della Regione tramite diretta facebook – difenderemo l’ordinanza fino all’ultimo grado di giudizio. Così vediamo se quindici famiglie possono decidere su milioni di calabresi che la vedono in maniera differente. Non è una mia presa di posizione ma è una difesa dei ragazzi in un momento in cui l’algoritmo ci dice che l’Rt in Calabria è a 1,14 in salita significa che noi in questo momento saremo in zona arancione/rossa. Detto papale papale, siamo pronti a combattere con tutte le armi».