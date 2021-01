Riapertura scuole, Spirlì: “Lavoriamo su nuova ordinanza per didattica integrata”

“Oggi lavoreremo ad una nuova ordinanza che prevede la didattica integrata, ovvero la possibilità per i nostri ragazzi di poter seguire le lezioni sia in presenza, sia a distanza. “Stiamo cercando di capire fino a quali classi ci possiamo spingere. Certamente valuteremo tutte le possibilità in modo tale che non ci siano problemi.” Queste le parole del presidente f.f della Regione Calabria, Nino Spirlì, durante una diretta Facebook.

“Ho cercato – continua il presidente – in tutti i modi di rimanere in mezzo tra le esigenze delle famiglie, dei ragazzi, degli insegnanti e tra le pretese di un ministro Azzolina che per giustificare quell’effluvio di euro che sono stati spesi per i banchi a rotelle ha spaccato l’unità degli italiani riguardo la tutela della salute dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, bambini, personale scolastico. Si è parlato tanto della necessità di far rientrare in aula i ragazzi, senza riflettere sul fatto che siamo in piena pandemia. Tutti quanti sono concordi sul fatto che un fatto del genere non sia mai accaduto in terra, su un pianeta, e c’è una cosa importante: esimi professori che affiancano il governo stesso (come galli) continuano a dire che nel momento in cui si riaprono le scuole, i contagi risalgono quasi del 25%. Il diritto alla scuola e allo studio è sacrosanto. La tutela della salute dei nostri ragazzi non è un giochino o un braccio di ferro tra la Regione e il tribunale, tra il presidente e le forze politiche avverse, o tra i genitori favorevoli e quelli contrari alla didattica a distanza. Smettiamola.”