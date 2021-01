Reti idriche, via libera all’accordo di programma per ridurre le perdite

La Giunta regionale della Calabria, nel corso della riunione di oggi, ha approvato lo schema di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione degli interventi di integrazione delle reti idriche urbane e dei lavori di manutenzione straordinaria per la riduzione delle perdite nei Comuni (superiori a 5mila abitanti) delle cinque province e in quelli compresi nel cantiere di lavoro Abatemarco. Il provvedimento, proposto dell’assessore all’Ambiente, Sergio De Caprio, prevede che i progetti siano inseriti nel Piano d’ambito definitivo in fase di elaborazione, a cura dell’Autorità idrica calabrese. PIANO SCUOLA L’esecutivo, su indicazione dell’assessore all’Istruzione, Sandra Savaglio, ha anche deliberato il Piano della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria, anno scolastico 2021-2022, conferma del Piano anno scolastico 2020-2021.

COMMISSIONI Su proposta congiunta del presidente della Regione, Nino Spirlì, e dell’assessore alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, sono stati inoltre designati i tre presidenti delle Commissioni assegnazione alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp), rispettivamente per i circondari dei tribunali di Paola, Vibo Valentia e Crotone.