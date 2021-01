Recovery, Vono(Iv): “Una visione molto miope per la velocizzazione della SA-RC”

“Nella notte ho letto le svariate pagine del RecoveryPlan giunto in tarda serata. Per le infrastrutture del Mezzogiorno intravedo, oltre alla poca efficacia delle azioni, come la semplice velocizzazione della SA-RC, una visione molto miope con l’uso dei fondi di coesione in un contesto improprio. Proporremo le nostre osservazioni affinché le risorse possano essere meglio destinate e poi investite. Pur essendo convinta che l’Italia non può rinunciare a 209 miliardi è nostro dovere intervenire per un ulteriore miglioramento del piano. Ad oggi il rapporto tra Recovery e risorse, per quanto il piano appaia, almeno messo in ordine nella forma, mi ricorda un po’ le cd. vacche di Fanfani con il rispetto per le vacche e una preghiera all’anima del buon Fanfani.” Così in una nota la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.