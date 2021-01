Pitaro: “Il Commissario Longo ponga rimedio alle problematiche relative alla vaccinazione dei soggetti a rischio”

“Ci sono evidenti crepe nel sistema regionale di vaccinazione che – se non vi si pone rimedio – generano inaccettabili sperequazioni”. Il consigliere regionale Francesco Pitaro condivide “l’amarezza della Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Catanzaro che ha denunciato l’esclusione dei 200 titolari di studi odontoiatrici della provincia e dei loro 400 dipendenti dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, già somministrata o in corso di somministrazione ai colleghi delle altre province calabresi”. Spiega Pitaro: “Si tratta di una categoria non nuova a illogiche esclusioni. Il 5 gennaio ho inoltrato un’istanza perché venisse ampliato il Piano vaccinale, inserendo gli odontoiatri liberi professionisti e i loro collaboratori. Tutto ciò è stato fatto, rimane però l’omissione nei confronti degli odontoiatri della provincia catanzarese”. Ancora Pitaro: “Altrettanto grave è l’esclusione dalla fase 1 del Piano vaccinale di soggetti ad alto rischio di contagio come gli ospiti delle strutture socio-assistenziali della regione che, non essendo RSA, non rientrano tra i destinatari della vaccinazione in via prioritaria. Così come bisognerebbe intervenire per dare precedenza (indipendentemente dalle classi di età) nella somministrazione del vaccino ai malati affetti da fibrosi polmonare idiopatica – una malattia rara che colpisce gli interstizi polmonari giungendo a compromettere seriamente la funzione respiratoria – che, se dovessero contrarre il Covid-19, potrebbero aggravarsi o, nel peggiore dei casi, non sopravvivere”.