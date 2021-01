Pitaro: “Anche gli odontoiatri vanno contemplati nell’elenco dei soggetti da vaccinare”

“Gli odontoiatri liberi professionisti costituiscono (assieme agli assistenti degli studi e ai loro collaboratori) una delle ‘prime linee’ nel rapporto con i pazienti che non possono indossare la mascherina, e rappresentano inequivocabilmente una categoria a rischio da includere nel Piano vaccinale per il contrasto al Covid-19 riservato agli operatori sanitari e socio-sanitari e, dunque, negli elenchi dei soggetti da vaccinare”. È quanto asserisce il consigliere regionale Francesco Pitaro che sottolinea: “La comunicazione (siglata dal presidente della F.R.A.O. dr Giuseppe Guarnieri) che i Presidenti delle Commissioni Albo Odontoiatri degli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri delle cinque province calabrese hanno inviato al Commissario ad acta per la sanità dr. Guido Longo, esplicita esaustivamente – come si può anche cogliere dai messaggi dei dentisti in un video che circola su Fb – le ragioni dell’urgenza dell’inclusione di questi professionisti tra i soggetti da vaccinare prioritariamente”. Conclude Pitaro: “Nella convinzione che l’obiettivo di tutti sia quello di agire efficacemente per proteggere il maggior numero possibile di operatori sanitari sul territorio e di conseguenza dei pazienti, è auspicabile che si dia alla richiesta della Federazione regionale degli odontoiatri un riscontro tempestivo”.